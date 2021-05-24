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Москвичи на уличном голосовании поддержали идею о бесплатных лекарствах пенсионерам

23:37
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Поддержку горожане высказали в ходе уличного голосования

В Южном округе Москвы прошла акция "Круглый выбор" в поддержку предложения об обеспечении пенсионеров бесплатными лекарствами. Жителям предлагалось высказаться за или против идеи члена Общественной палаты Евгения Нифантьева, опустив в стилизованные урны белый или черный шар. В своем выборе горожане были единодушны – уже через полчаса белые шары закончились.

"Не было ни одного человека, который проголосовал бы против бесплатных лекарств для пенсионеров. Сегодня представители старшего поколения тратят на медицинские препараты примерно 10% от своей и так небольшой пенсии. Бесплатное лекарственное обеспечение должно быть доступно каждому пенсионеру, независимо от толщины его кошелька", – отметил сам Нифантьев.

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