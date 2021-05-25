"Виновные заранее назначены": эксперт об инциденте с самолетом Ryanair

Брюссель начал грозить Минску, не разобравшись в деле
На каком основании Запад грозит Белоруссии политическими последствиями? И о чем говорит скоординированность реакции Европы, США и НАТО на произошедшее и их единогласное решение о назначении виновного без единой попытки прояснить детали ситуации?
На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
"Здесь – абсолютный залп сразу. Как это было с малайзийским "Боингом", как это было со Скрипалями. Еще ничего не известно, виновные назначены, и у всех есть четкая методичка", - отметил он.
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