Появилась версия "Гарри Поттера" с Киану Ривзом и Мэрил Стрип

Для этого использовался дипфейк

"Гарри Поттер" для взрослых. Уже видели такое? Сюжет привычный. Герои новые. Поклонник саги о юных волшебниках и их наставниках решил населить магический мир новыми персонажами. Или просто захотел увидеть в этой истории новые лица, передает "ТВ Центр".

Вообще Киану Ривзу положено быть в "Матрице". Но цифровой мир разрешает любые трансформации. Роль Волан-де-Морта блогер Рэйс Арчиболд поручил Николасу Кейджу.

И Мэрил Стрип здесь нашлась роль. Неизвестно, как авторы фильма отнеслись к этому творению. И Джоан Роулинг помалкивает. Видимо, "Гарри Поттер" для взрослых пришелся всем по вкусу. Так называемый deepfake (дипфейк) шагает по планете. Позволяет подменить любого персонажа или заставить его играть непривычную роль.

Фальшивый Том Круз – одна из главных сенсаций этого года. Фокусы с монетой и рассказы о том, как он разговаривал в Москве с Горбачевым – все выдумка и хитрая компьютерная программа. Сегодня такое может каждый смастерить дома на коленке – программы позволяют.

В области политической сатиры для дипфейков – раздолье. Трамп и Клинтон пустились в пляс. Не по своей воле. Программные танцы – компьютерное творение. Гнев миллионов, обращенный на Трампа, обернулся тем, что его решили просто стереть с экрана. Знаменитая сцена из фильма "Один дома" – едва ли не самое известное появление будущего президента США на экране. Все подвергли цензуре и выложили в сеть. Нет больше такого героя в этом фильме! Трудно удержаться от того, чтобы не вписать себя в историю, оказавшись рядом со звездами, которых знают миллионы.

Но есть кое-что и пострашнее. Дело серьезное! Дмитрий Песков назвал дипфейки новой угрозой и страшной штукой. Пока не представляем. Только удивляемся новому прочтению "Гарри Поттера". Настоящий-то он остается один. А новый, дипфейковый, только напоминает нам о том, что в действительности все не так, как на самом деле.

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