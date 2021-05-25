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Программа детского туристического кешбэка стартовала в России

08:27
  • вторник
  • 25 мая 2021

С покупки путевки в лагерь можно вернуть до 50% стоимости

Сегодня в России стартует программа детского туристического кешбэка. Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки за отдых своего ребенка в лагере. Максимальная сумма - 20 тысяч рублей.

Основное условие - это должна быть минимум одна смена в период с 25 мая до 15 сентября, оплаченная до 31 августа.  Если в семье несколько детей, субсидию можно получить с каждой путевки. Кроме того, обязательно наличие банковской карты МИР, её необходимо зарегистрировать в программе лояльности.

Узнать более подробную информацию и ознакомиться с полным перечнем детских лагерей, участвующих в акции, можно на сайте мирпутешествий.рф.

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