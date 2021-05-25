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В России за сутки ликвидировали 75 природных пожаров

08:42
  • вторник
  • 25 мая 2021

Для тушения задействована авиация

75 природных пожаров на площади две тысячи гектаров потушили за сутки сотрудники Авиалесоохраны. Сейчас в борьбе с огнем задействованы две с половиной тысячи человек и 600 единиц техники. В том числе самолеты и вертолеты, передает "ТВ Центр".
На борьбу с лесными пожарами дополнительно выделят 3 млрд рублей

Самая сложная ситуация в Тюменской области -  там горят более четырех тысяч гектаров. Обстановку мониторят с воздуха, на земле возгорание ликвидируют парашютисты-десантники, которые сейчас работают в труднодоступных районах.

Привлечена и авиация МЧС - чтобы огонь не распространился на населенные пункты, за сутки на очаги сброшено 250 тонн воды. Также спасатели в круглосуточном режиме дежурят в населенных пунктах и, при необходимости, перебрасывают силы в проблемные районы.

Тушение осложняет жаркая погода, сегодня в регионе - около 30 градусов выше нуля, а в среду температура воздуха понизится до плюс 20, обещают хоть и небольшой, но всё же дождь.

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