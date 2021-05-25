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Названа причина столкновения поездов в Малайзии

08:50
  • вторник
  • 25 мая 2021

Это связано с ошибкой диспетчеров

Более 200 человек пострадали, около 50 находятся в тяжёлом состоянии после столкновения поездов метро в столице Малайзии. Об этом сообщает "ТВ Центр".
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Авария произошла в тоннеле недалеко от станции. Один из составов перевозил пассажиров, второй запустили в тестовом режиме, он был пустым. Сейчас следствие выясняет, почему поезда следовали по одному пути в разных направлениях.

По предварительной версии, причиной столкновения стала ошибка диспетчеров. Премьер-министр страны уже пообещал применить жесткие меры к виновным в инциденте, который стал самым крупным за всю историю лёгкого метро в Малайзии.

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