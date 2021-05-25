Появилось видео перелета Ту-22М3 на базу Хмеймим в Сирии

Базирование самолетов этого типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые

В российский пункт базирования Хмеймим впервые совершили перелет дальние бомбардировщики Ту22М3. Это стало возможным после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая способна принимать все типы самолётов, стоящих на вооружении в наших войсках. Над Средиземным морем экипажи отработают учебные задачи и вернутся на аэродромы постоянного базирования в Россию.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко (см. видео).

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