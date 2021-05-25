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Историческая регата в Венеции прошла в сокращенном формате

09:30
  • вторник
  • 25 мая 2021

Всему виной - пандемия коронавируса

В Венеции прошла знаменитая историческая регата. В прошлом году она была отменена из-за пандемии коронавируса, напоминает "ТВ Центр".

Несколько сотен разноцветных гондол заполонили городские каналы. Обычно гребцы собирались со всего мира, но в этот раз в соревнованиях участвовали только итальянцы.

Был сокращён и маршрут: вместо 30 километров - 20. Эпидограничения коснулись и публики. Её было немного. Организаторы следили, чтобы зрители надели маски и соблюдали социальную дистанцию. Нынешний фестиваль посвящён дню города. В этом году Венеция отмечает 1600 лет со дня основания.

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