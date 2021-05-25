Российские Ту-22 впервые переброшены на базу Хмеймим в Сирии

Дальние бомбардировщики выполняют учебные задачи, заявляют в Минобороны

Минобороны России опубликовало видео посадки на российской авиабазе Хмеймим в Сирии трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. База смогла впервые принять такие самолеты благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы.

"Базирование самолетов данного типа на аэродроме "Хмеймим" осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря", — сообщили в российском военном ведомстве.

Реконструкция второй взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмеймим включает полную замену покрытия, установку нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Благодаря увеличению длинны взлетной полосы расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. В Минобороны уточнили, что бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России после того, как выполнят учебные задачи, передает ТВЦ.

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