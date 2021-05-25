ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские Ту-22 впервые переброшены на базу Хмеймим в Сирии

08:25
  • вторник
  • 25 мая 2021

Дальние бомбардировщики выполняют учебные задачи, заявляют в Минобороны

Минобороны России опубликовало видео посадки на российской авиабазе Хмеймим в Сирии трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3.  База смогла впервые принять такие самолеты благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Американцы назвали новый двигатель Ту-160 самым мощным в мире

"Базирование самолетов данного типа на аэродроме "Хмеймим" осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря", — сообщили в российском военном ведомстве.

Реконструкция второй взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмеймим включает полную замену покрытия, установку нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Благодаря увеличению длинны взлетной полосы расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. В Минобороны уточнили, что бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России после того, как выполнят учебные задачи, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
База "Хмеймим"
База "Хмеймим"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.