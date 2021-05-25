Почему нельзя покупать аналоги рекомендованных врачом лекарств

С виду безобидный препарат может ударить не только по кошельку, но и по здоровью

Нередко в аптеках фармацевты предлагают купить не рекомендованное врачом лекарство, а его аналог. Насколько безопасны такие советы, рассказал терапевт Алексей Хухрев.

Врач объяснил, что иногда за подобными предложениями скрывается желание продать более дорогой препарат или больше лекарств, чем необходимо покупателю. "Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств", - считает Хухрев.

Он отметил, что при покупке лекарств не стоит фармацевту доверять больше, чем своему лечащему врачу. Сотрудник аптеки может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу.

При этом Хухрев напомнил, что купить другое лекарство можно лишь в том случае, если оно является дженериком – непосредственным аналогом прописанного врачом препарата. Дженерики содержат то же самое действующее вещество и в том же самом количестве, что и оригинал, имеют такое же международное непатентованное наименование (МНН), но торговые названия у них могут быть разные, передает Радио Sputnik.

"Чтобы их найти, пациент должен до похода в аптеку залезть в интернет и посмотреть химическое название действующего вещества нужного лекарства. Если по составу и по стране производства все совпало, то можно", - посоветовал Хухрев.

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