Сергунина: Онлайн-форум Smart Cities Moscow объединит специалистов в области "умных" городов из 20 стран

Форум открывается в Москве 25 мая

Специалисты в области "умных" городов из 20 стран примут участие в международном онлайн-форуме Smart Cities Moscow. Он откроется в Москве 25 мая, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что за последнее десятилетие Москва сделала рывок в развитии. Город, по мнению Сергуниной, стал современным и "устремленным в будущее".

"Мы активно применяем передовые технологии и, разумеется, изучаем лучшие практики иностранных коллег. Форум поможет нам объединить усилия - обменяться опытом и наметить возможные шаги по сотрудничеству в этой области", - сказала

На форуме выступят главы и члены правительств стран и городов Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, руководители подразделений и практик Всемирного банка, департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, эксперты крупнейших международных университетов, топ-менеджеры и специалисты ведущих российских и мировых технологических компаний.

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