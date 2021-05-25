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ЕС решил закрыть Европу для белорусских самолетов

08:51
  • вторник
  • 25 мая 2021

Европейским авиакомпаниям советуют не летать над Белоруссией

Белорусским авиакомпаниям запретят летать в аэропорты Евросоюза – и даже пролетать над его территорией. Такое постановление принял саммит ЕС после обсуждения инцидента с незапланированной посадкой в Минске самолета Ryanair.
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В решении саммита Евросоюза содержится и рекомендация европейским перевозчикам - отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Решение должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

Снятого с рейса и задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича саммит потребовал немедленно освободить. Международную организацию гражданской авиации призвали провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера - с точки зрения создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров. А в отношении Белоруссии саммит требует в экстренном порядке ввести новые санкции, передает ТАСС.

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