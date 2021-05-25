В России могут продлить срок службы бытовой техники до десяти лет

Предложение касается и электроники, например, смартфонов

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития разработать программу внедрения в России европейских техрегламентов для производителей электроники. Об этом рассказала представитель вице-премьера Марта Галичев.

Новые регламенты позволят продлить сроки использования электроники, в том числе смартфонов, до десяти лет. В течение этого срока владельцы техники смогут сдать ее на ремонт.

Идея поступила от главы Минприроды Александра Козлова. Он объяснил, что инициатива призвана не только уменьшить количество нового мусора, но и поспособствовать вторичной переработке уже имеющегося производственного мусора, передает РБК.

"Есть поручение президента о том, чтобы к 2030 году 100 процентов отходов должно сортироваться, а не более 50 процентов — отправляться на полигоны", - отметил Козлов.

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