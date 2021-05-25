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Инфекционист рассказал, кто может повторно заразиться коронавирусом

09:40
  • вторник
  • 25 мая 2021

Случаи повторного заражения очень редки

Случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией встречаются крайне редко, чаще всего с этим сталкиваются пациенты с хроническими заболеваниями или иммунодефицитом, заявил инфекционист Сергей Вознесенский.

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"Повторные случаи могут быть, но они на сегодняшний день единичные. Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведённой схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания", - отметил специалист.

Он подчеркнул, что сейчас нет оснований говорить о появлении нового штамма коронавируса, для которого нет защитного иммунитета, передает РИА Новости.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в России на сегодняшний день не было выявлено случаев повторного заражения COVID-19. Он добавил, что речь идёт о ситуациях с одним и тем же штаммом.

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