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Локализован крупный пожар на складе в Ростове-на-Дону

09:29
  • вторник
  • 25 мая 2021

Кровля здания обрушилась

Крупный пожар в двухэтажном складском здании "Аквамаркет" в Ростове-на-Дону локализован. Площадь возгорания – 1 тысяча квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Пожар в поселке в Новгородской области локализован на площади в тысячу "квадратов"

"Пожар разбит на четыре участка. В 08:35 мск по двум участкам локализация", - заявил представитель ведомства.

Пожар на складе "Аквамаркет" на улице Вавилова в Ростове-на-Дону начался утром 25 мая. В пламени разрушились конструкции, обвалилась кровля. Пожару присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных. В борьбе с огнем задействовано 101 человек и 37 единиц техники, передает ТАСС. О пострадавших данных пока нет.

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