Мясников перечислил отличия ипохондрии от настоящей болезни

Даже полностью здоровый человек может обнаружить у себя пугающие "симптомы"

Врач Александр Мясников рассказал, как можно отличить реальное заболевание от ипохондрии, а также объяснил, в чем кроется опасность тревожного состояния, вызванного беспокойством за свое здоровье.

Мясников отметил, что ипохондрия встречается у 5-30% пациентов медучреждений. Люди начинают многократно обращаться к врачам, полагая, что "вот этот ничего не понимает, но другой разберется". По словам специалиста, такое поведение прозвали "медицинским шопингом".

"Отсюда вал ненужных исследований и манипуляций, а это уже чревато реальными угрозами. Циничная медицинская поговорка гласит: "был бы человек, а болезнь найдется!" И находится какая-нибудь безобидная киста или невинный камешек — уточняют, лечат, удаляют, принося вред уже не только душе больного, но и его телу!" - объяснил Мясников в Telegram.

Он посоветовал использовать шкалу Вайтеля, чтобы понять, существует ли реальное заболевание или же тревога – всего лишь проявление ипохондрии. Для этого нужно ответить на следующие вопросы:

— Есть ли у вас, по вашему мнению, какое-либо заболевание?

— Испытываете ли вы тревогу по поводу состояния здоровья?

— Доверяете ли врачу, который не выявил у вас никаких серьезных отклонений?

— Как часто вы беспокоитесь по поводу возможной болезни?

— Испытываете ли вы болевые ощущения в разных частях тела?

— О существовании возможного недуга вы узнали из Сети, ТВ или от знакомых?

— Вы нашли у себя сразу несколько симптомов?

Мясников объяснил, что если на вопросы под номерами 2, 4 и 6 получен утвердительный ответ, то можно диагностировать беспокойство о предполагаемой болезни. Если же ответ "да" получен на вопросы 1, 3, 5 и 7, то можно говорить можно диагностировать беспокойство о предполагаемой болезни.

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