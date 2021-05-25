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Минздрав заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

09:51
  • вторник
  • 25 мая 2021

Выход один – вакцинация

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России. Кардинально изменить положение дел может только вакцинация и достижение коллективного иммунитета, убежден министр.
Медведев заявил, что вакцинация может иногда быть обязательной

"Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, и кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета. Эта задача может быть решена только через вакцинацию", - заявил Мурашко на международной научно-практической конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".

Глава Минздрава подчеркнул: медицинские работники должны сами подавать пример ответственного отношения к здоровью, передает ТАСС.

Мурашко также сообщил, что перед Минздравом поставлена задача компенсировать избыточный рост смертности, связанный с пандемией коронавируса в 2020 году. По словам министра, особое внимание планируется уделить сердечно-сосудистым заболеваниям.

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