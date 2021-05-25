Национальный парк в Башкирии защитили от пожара

Непростая обстановка сохраняется в 51-м регионе

За прошедшие сутки в российских регионах удалось ликвидировать 75 природных пожаров на площади более двух тысяч гектаров. От пламени буквально в последний момент защитили национальный парк в Башкирии. До сих пор очень сложная ситуация в Тюменской области, возгорание тушат и с земли, и с воздуха, чтобы не подпустить огонь к жилым домам.

Ми-8 снова и снова поднимается над горящими лесами Тюменской области. Только за прошедшие сутки вертолёты МЧС сбросили более 250 тонн воды. В связке с авиацией работают парашютисты-десантники Авиалесоохраны. С помощью ранцевых огнетушителей они борются со стихией на земле. Сейчас главная задача – не допустить огонь ближе к населенным пунктам. Аварийно-спасательные группы в круглосуточном режиме ведут мониторинг распространения лесных пожаров. Тюмень - там сейчас действует по меньшей мере 25 очагов - остаётся единственным регионом, где введен режим чрезвычайной ситуации.

Накаленная обстановка сохраняется в 51-м субъекте страны. В Башкортостане рядом с природным парком Иремель горит вторая по величине вершина Южного Урала. Огнем здесь охвачены 140 гектаров леса. В Иркутске, где установилась жаркая погода, специалисты искусственно вызывают осадки. По словам сотрудников Авиалесоохраны, более 90% пожаров удаётся потушить в первые сутки – хороший показатель.

Но всё-таки человеческий фактор – сжигание сухой травы, мусора, а то и просто разведение костров – остаётся главной причиной пожаров. А потому специалисты МЧС обходят жителей, напоминая, как важно уберечь природу, а в конце концов и свои дома от огня. Ведь впереди ещё более жаркие летние месяцы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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