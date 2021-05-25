Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Это стало возможно благодаря мерам борьбы с коронавирусом

Россия возобновляет авиасообщение ещё с пятью странами. В список вошли Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и Саудовская Аравия, передает "ТВ Центр".

Самолёты из Москвы в Канкун, Лиссабон и Джидду будут летать по три раза в неделю. В Рейкьявик и Валетту - по два. А из Грозного и Махачкалы до Джидды - по одному. Кроме того, будет увеличено количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.

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