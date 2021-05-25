Награждены победители конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций"

В соревновании приняли участие более 13 тысяч человек

В Москве наградили победителей конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций". Самых перспективных молодых специалистов в области медиажурналистики и связей с общественностью выбрали ведущие эксперты в этой сфере, передает "ТВ Центр".

В соревновании, организованном в рамках проекта "Россия - страна возможностей", приняли участие более 13 тысяч человек. Лауреаты и финалисты получат возможность дальнейшего обучения и трудоустройства в лучших компаниях страны.

"Вы проверили себя, вы почувствовали свои сильные стороны. Вы наверняка почувствовали зоны, в которых вам требуется дополнительное развитие. И у вас будет такая возможность, поскольку для всех победителей предоставляется программа обучения. У нас сейчас даже, знаете, за вас уже возникла конкуренция между программами обучения", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

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