Собянин открыл выставку "Московская реновация: шаг в будущее"

Представлена вся история программы

Во вторник в здании Государственной Думы начала работать выставка "Московская реновация: шаг в будущее". Экспозицию открыли Сергей Собянин и Вячеслав Володин.

На мероприятии представлена вся история программы: от разработки и принятия закона до реализации проекта и перспектив. Посетители смогут ознакомиться с интерактивной картой, на которой обозначены стартовые площадки и адреса домов-участников.

Программу реновации в Москве запустили в 2017-м году. На первом этапе построили и ввели в эксплуатацию уже более 110 домов, условия жизни улучшили порядка 30 тысяч москвичей. По итогам планируется переселить из ветхого жилья в новые комфортные квартиры около миллиона жителей столицы.

"Беспрецедентная с точки зрения социальной гарантии. Мало где в мире такие программы реализуются для граждан бесплатно, более того, мы уже имеем конкретный опыт переселения из ветхого жилья. Люди, которые переезжают из пятиэтажек в новые дома, у них капитализация увеличивается от 30 до 50 процентов. Не говоря о том, что это жилье, конечно, на очень долгую перспективу будет являться комфортным и надёжным", - заявил Собянин.

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