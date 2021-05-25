В Москве обсудили использование площадок рядом со школами жителями района

Благоустройство школьных территорий должно быть стандартным

Можно ли использовать школьную территорию всем жителям района? Этот вопрос обсудили в Москве в ходе встречи родительской и педагогической общественности, передает "ТВ Центр".

Тема особенно актуальна для москвичей, живущих в местах с очень плотной застройкой. Зачастую там сложно организовать интересные общественные пространства для разных возрастных групп. Поэтому для образовательных целей и досуга детей и пожилых людей предлагается использовать площадки рядом со школами. Но для этого необходим единый стандарт обустройства таких зон.

"Благоустройство школьных территорий - оно должно быть стандартным, чтобы, придя на территорию школы, ты понимал, что это такая точка притяжения района, и она есть везде. То есть определенный набор каких-то мафов, малых архитектурных форм, застроек каких-то, может быть, зон специальных, чтобы это было стандартно в каждом школьном дворе", - рассказала главный врач детской поликлиники №7, координатор Совета матерей ВАО Елена Кац.

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