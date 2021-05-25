ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве обсудили использование площадок рядом со школами жителями района

11:56
  • вторник
  • 25 мая 2021

Благоустройство школьных территорий должно быть стандартным

Можно ли использовать школьную территорию всем жителям района? Этот вопрос обсудили в Москве в ходе встречи родительской и педагогической общественности, передает "ТВ Центр".

Тема особенно актуальна для москвичей, живущих в местах с очень плотной застройкой. Зачастую там сложно организовать интересные общественные пространства для разных возрастных групп. Поэтому для образовательных целей и досуга детей и пожилых людей предлагается использовать площадки рядом со школами. Но для этого необходим единый стандарт обустройства таких зон.

"Благоустройство школьных территорий - оно должно быть стандартным, чтобы, придя на территорию школы, ты понимал, что это такая точка притяжения района, и она есть везде. То есть определенный набор каких-то мафов, малых архитектурных форм, застроек каких-то, может быть, зон специальных, чтобы это было стандартно в каждом школьном дворе", - рассказала главный врач детской поликлиники №7, координатор Совета матерей ВАО Елена Кац.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Новая школа
Новая школа
В Москве обсудили использование площадок рядом со школами
В Москве обсудили использование площадок рядом со школами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.