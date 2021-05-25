Зрители ТВЦ собирают средства на лечение годовалой Дарины Тюшевой

Девчоке нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение годовалой Дарины Тюшевой из Санкт-Петербурга. У девочки - нейробластома. Болезнь развилась внезапно, за считанные месяцы опухоль успела дать метастазы в легкие и почти все кости. Маленькая девочка уже перенесла несколько курсов химиотерапии и сложнейшую операцию по пересадке костного мозга. И теперь шансы на выздоровление есть, но для этого Дарине как можно скорее нужна мощная иммунотерапия. Всего три дозы лекарства стоят более 4-х миллионов рублей. Собрать эти деньги самостоятельно семья не в силах.

Чтобы спасти Дарину, курс иммунотерапии нужно начать как можно скорее - и девочке очень сильно нужна ваша помощь. Сделать это просто. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона.

У годовалой Дарины огромный шрам через весь животик. След недавно перенесенной тяжелейшей операции. Ей удаляли злокачественную опухоль размером с теннисный мяч. Она развилась в считанные дни, когда девочке было полгода.

"Все рухнуло. Просто в один момент. Не могли подобрать слов", - говорит мама девочки Анастасия Тюшева.

Дарина родилась абсолютно здоровой - первая и долгожданная дочка и внучка. Хорошо кушала и развивалась. В три месяца весила почти 8 килограммов. А в шесть вдруг началась постоянная рвота. Ребенок стал угасать на глазах. После обследования врачи произнесли страшное слово "рак".

"Когда тебе говорят, что у твоего ребёнка рак, весь мир, который был, он просто рушится. И когда врачи говорят, что очень маленький процент детей, которых мы спасаем с таким диагнозом", - рассказал папа девочки Алексей Тюшев.

У девочки нейробластома - это когда мутируют незрелые клетки нервной системы. Опухоль успела пустить метастазы в костный мозг, легкие, почти во все кости. Дарина перенесла шесть курсов химиотерапии, трансплантацию костного мозга и медики наконец дают обнадеживающие прогнозы.

Добить болезнь нужно курсом мощной иммунотерапии препаратом Динутуксимаб-бета, он помогает организму распознавать раковые клетки заранее. Это очень дорогое лекарство, пока незарегистрированное в России, поэтому в больнице его не могут выписать бесплатно. Стоимость одного курса - это три ампулы - 4 миллиона 207 тысяч 908 рублей. Без этого препарата шансы девочки выжить, даже несмотря на все операции и химиотерапии, всего 40 процентов.

"То, что мы прошли, вот эти полгода лечения, без этой иммунотерапии просто могут пойти насмарку. Она может вернуться, и не факт, что хватит жизненного ресурса ещё раз с этим всем справиться", - говорит Анастасия Тюшева.

Для максимального эффекта иммунотерапии начать ее нужно не позже, чем через 100 дней после трансплантации, это значит, что деньги на покупку препарата для первого курса нужны прямо сейчас. В семье Дарины работает только папа, мама с дочкой постоянно в больницах. Они живут в крохотной 30-метровой квартире, еще до рождения дочки взятой в ипотеку.

"Где взять, если не люди. Я не знаю куда больше идти. Больше нам не на кого надеяться, мы надеемся, что есть люди, которые могут отозваться, могут помочь чужому горю", - сказал Алексей Тюшев.

Даринина семья сейчас похожа на маленькую армию, которая сплотилась вокруг нее. Мама, папа и бабушка верят в то, что их девочка будет жить. "Мы очень верим, что нам помогут люди. Я верю в Дарину, что у неё все будет хорошо, нам просто нужно немножко помочь", - говорит Анастасия Тюшева.

Дарина много прошла за первый годик своей жизни. Любая, самая небольшая сумма от вас, это еще маленький шажок вперед. С нашей помощью у нее все получится.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Чтобы спасти Дарину, курс иммунотерапии нужно начать как можно скорее - и девочке очень сильно нужна ваша помощь. Сделать это просто. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дарины Тюшевой, программа 1217

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