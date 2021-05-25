Мирослава Карпович раскрыла секреты красоты

Актриса поделилась личными бьюти-лайфхаками

Актриса Мирослава Карпович призналась, что из-за плотного графика ей приходится прикладывать множество усилий, чтобы восстанавливаться после тяжелой работы и хорошо выглядеть. Она рассказала, к каким процедурам прибегает для сохранения красоты.

"У меня ненормированный образ жизни, мало сна, много дорог, довольно плотный график работы в театре (а это работа на нервах, как на балалайке), питание как Бог пошлет", - рассказала артистка.

Она призналась, что часто делает капельницы со специальным восстановительным составом, ответственно подходит к выбору уходовой косметики и не боится делать так называемые уколы красоты. Еще одним секретом Карпович оказался прием витаминов.

"Я очень уважаю витамин D, Mg, K, Ca, C, Biotin, Collagen, глутатион, экстракт грибов Рейши, Йод, L-тирозин, Гиалурон, Omega, бифидо и лакто бактерии", - поделилась актриса.

Она добавила, что назначать витамины и процедуры может только врач после ряда анализов.

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