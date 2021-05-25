Ракова: В Москве в домах престарелых не зафиксировано заболеваемости COVID-19

Стойкий иммунитет там сформировался уже в апреле
В московских домах престарелых после завершения вакцинации не зафиксировано заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Она рассказала, что прививочная кампания в московских домах престарелых стартовала после Нового года. Уже к февралю большинство проживающих там получили прививку. Всего же вакцинацию прошли около 80% постояльцев.
"Стойкий иммунитет в учреждениях сформировался к апрелю, жители получили возможность вести более активный образ жизни, к ним начали приходить гости. Сотрудники смогли с вахт перейти к обычному рабочему графику. После завершения вакцинации от COVID-19 мы не фиксируем заболеваемости в домах престарелых", - рассказала Ракова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram