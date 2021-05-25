Ракова: В Москве в домах престарелых не зафиксировано заболеваемости COVID-19

Стойкий иммунитет там сформировался уже в апреле

В московских домах престарелых после завершения вакцинации не зафиксировано заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она рассказала, что прививочная кампания в московских домах престарелых стартовала после Нового года. Уже к февралю большинство проживающих там получили прививку. Всего же вакцинацию прошли около 80% постояльцев.

"Стойкий иммунитет в учреждениях сформировался к апрелю, жители получили возможность вести более активный образ жизни, к ним начали приходить гости. Сотрудники смогли с вахт перейти к обычному рабочему графику. После завершения вакцинации от COVID-19 мы не фиксируем заболеваемости в домах престарелых", - рассказала Ракова.

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