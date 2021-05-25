Как COVID-19 влияет на здоровье зубов

Стоматолог объяснила связь между коронавирусом и кариесом

Коронавирусная инфекция может негативно сказаться на состоянии зубов, заявила директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ирина Макеева.

"Во-первых, болеющий человек с высокой температурой тела не может адекватно чистить зубы. Во-вторых, меняются свойства его слюны. Многие инфекционные заболевания — в том числе и COVID-19 — влияют на функцию слюнных желез", - рассказала Макеева.

Она объяснила, что во время болезни организм выделяет меньше слюны, что снижает качество очищения зубной эмали, влияет на состояние зубов и способствует их разрушению. Стоматолог отметила, что в совокупности это приводит к появлению зон слабой минерализации, где затем с большой вероятностью может появиться кариес.

Макеева добавила, что зубы необходимо чистить регулярно, чтобы сохранить их здоровье, передает АГН "Москва".

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