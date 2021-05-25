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Захарова заявила о "вакцинной войне" ЕС против России

10:50
  • вторник
  • 25 мая 2021

Европа создает политический ажиотаж вокруг гуманитарной темы

Против России ведется "вакцинная война". Это бесконечный поток лжи в отношении российских препаратов против коронавируса, источником которого являются власти некоторых стран Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Страны ЕС, в частности Франция, заявили о том, что якобы Россия и Китай ведут некую вакцинную дипломатию - но не в хорошем смысле слова, а не в очень хорошем. Если эти вакцинные войны ведутся, то против нас", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Дипломат прокомментировала высказывание ведущего, который предположил, что в Европе пытаются устроить "вакцинную войну в своих интересах". Захарова подчеркнула, что власти некоторых стран ЕС создают искусственный политический ажиотаж вокруг гуманитарной темы.

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