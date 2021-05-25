В России выявили меньше 8 тысяч новых случаев коронавируса

Вылечились 8743 человека

В России за минувшие сутки выявили 7884 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2075. В Подмосковье за сутки заболели 734 человека.

Выздоровели за сутки 8743 человека. Скончались 393 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 5017795 человек. Вылечились 4632955, умерли 119194 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 136,1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 516656 человек.

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