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ФСБ предотвратила теракт в Норильске в День Победы

10:52
  • вторник
  • 25 мая 2021

Опубликовано видео спецоперации

ФСБ России предотвратила теракт в Норильске, который планировали совершить 9 мая. По замыслу боевиков, взрыв должен был прогреметь в колонне военных прямо во время парада Победы.

Спецоперация прошла еще 22 апреля, но известно о ней стало только сейчас. Взять радикала удалось в Ставропольском крае. В его телефоне нашли переписку, явно указывающую на подготовку преступления, причем планировалось склонить к нему еще нескольких человек.

В самом Норильске в подвале одного из домов оперативники обнаружили тайник, где хранились компоненты для самодельной бомбы. Возбуждено уголовное дело. Видео спецоперации публикует "ТВ Центр".

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