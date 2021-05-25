ФСБ предотвратила теракт в Норильске в День Победы

Опубликовано видео спецоперации

ФСБ России предотвратила теракт в Норильске, который планировали совершить 9 мая. По замыслу боевиков, взрыв должен был прогреметь в колонне военных прямо во время парада Победы.

Спецоперация прошла еще 22 апреля, но известно о ней стало только сейчас. Взять радикала удалось в Ставропольском крае. В его телефоне нашли переписку, явно указывающую на подготовку преступления, причем планировалось склонить к нему еще нескольких человек.

В самом Норильске в подвале одного из домов оперативники обнаружили тайник, где хранились компоненты для самодельной бомбы. Возбуждено уголовное дело. Видео спецоперации публикует "ТВ Центр".

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