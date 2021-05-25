Режим повышенной готовности введен в Туапсе из-за разлива нефти

Пятно находится в 800 метрах от берега

Пятно нефтепродуктов, разлившихся в акватории Черного моря, дрейфует в 800 метрах от побережья Туапсе. В городе введен режим повышенной готовности, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"На территории Туапсе введен режим "Повышенная готовность" в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря. Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора", - цитирует сообщение ТАСС.

На месте ЧП работает оперативная группа спасателей. В операции задействованы 75 человек, привлечено 22 единицы техники. Обнаружено несколько масляных пятен, все они обрабатываются абсорбентом.

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