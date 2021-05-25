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Сенатор Святенко: В Москве начинается прием заявок на конкурс грантов мэра для НКО

11:20
  • вторник
  • 25 мая 2021

Итоги конкурса подведут в сентябре

В Москве открывается прием заявок на конкурс грантов мэра столицы для некоммерческих организаций. Об этом сообщила сенатор, представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко.

"Активная работа НКО помогает Москве в решении городских задач самого разного профиля: это и благотворительность, и образовательные инициативы, и молодежная политика, продвижение здорового образа жизни и спорта. Поддержка третьего сектора - это механизм, который позволяет решать разноплановые задачи совершенно разных категорий москвичей. Это без преувеличения индустрия добра, взаимной поддержки и взаимовыручки", - сказала Инна Святенко.

Бюджет конкурса составляет 400 миллионов. Сенатор напомнила, что условия участия в конкурсе с прошлого года существенно упрощены. Это сделано для того, что грантовая поддержка стала более доступной. Подать заявку можно до 24 июня. Итоги подведут в сентябре.

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