Москвичи стали пользоваться льготными электронными рецептами с QR-кодом в 80 раз чаще

Нововведение понравилось жителям столицы

В феврале этого года в Москве заработал сервис получения лекарств по QR-коду, который набирает все большую популярность в столице. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Бумажные бланки рецептов, благодаря развитию единой цифровой платформы, уходят в прошлое. Теперь в аптеке или аптечном пункте достаточно показать QR-код электронного рецепта на экране телефона либо талон с QR-кодом, распечатанный в информационном киоске поликлиники. Горожане уже успели по достоинству оценить эту возможность - льготными электронными рецептами с QR-кодом в сравнении с прошлым месяцем москвичи стали пользоваться в 80 раз чаще. Это удобно для пациентов, экономит время врачей, а также помогает исключить потерю, повреждение или подделку рецептов", - отметила Ракова.

Заместитель мэра города подчеркнула, что теперь пациент может в любой удобный момент просмотреть все действующие и обслуженные электронные рецепты в электронной медкарте на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Рецепты", а также в информационном киоске в поликлинике.

Те москвичи, которые пока не готовы к электронным рецептам, не имеют возможности купить лекарство в аптеке, подключенной к ЕМИАС, или же уезжают в другой регион, могут получить рецепт на привычном бумажном бланке.

Со списком аптек, отпускающих лекарства по QR-коду, можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения Москвы в разделе "Электронный рецепт". В аптечных пунктах при городских поликлиниках вместо рецепта с QR-кодом пациенты могут предъявить полис ОМС для получения льготного препарата. Кроме того, если нет возможности воспользоваться приложением на телефоне, QR-код льготного рецепта можно распечатать в информационном киоске поликлиники.

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