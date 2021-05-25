Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства

Блогера предал человек из близкого окружения
Блогер Ида Галич призналась, что недавно у нее были проблемы со здоровьем из-за предательства человека из ее близкого окружения. "Задыхалась полдня", - пожаловалась девушка.
"Нашу команду подвел человек, которого теперь нет в коллективе. Я очень перенервничала. Было обидно, что нас подставил близкий товарищ, к которому было самое теплое отношение. По итогу у меня случились проблемы по части неврологии. Я задыхалась полдня, было очень тяжело дышать", - рассказала Галич.
По ее словам, прийти в себя ей помог спорт – блогеру хватило одного занятия по растяжке, чтобы почувствовать себя лучше. Галич отметила, что состояние здоровья уже вернулось в норму, но обида пока так и не прошла, передает "СтарХит".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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