Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства

Блогера предал человек из близкого окружения

Блогер Ида Галич призналась, что недавно у нее были проблемы со здоровьем из-за предательства человека из ее близкого окружения. "Задыхалась полдня", - пожаловалась девушка.

"Нашу команду подвел человек, которого теперь нет в коллективе. Я очень перенервничала. Было обидно, что нас подставил близкий товарищ, к которому было самое теплое отношение. По итогу у меня случились проблемы по части неврологии. Я задыхалась полдня, было очень тяжело дышать", - рассказала Галич.

По ее словам, прийти в себя ей помог спорт – блогеру хватило одного занятия по растяжке, чтобы почувствовать себя лучше. Галич отметила, что состояние здоровья уже вернулось в норму, но обида пока так и не прошла, передает "СтарХит".

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