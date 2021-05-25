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Россия поддержала идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19

11:45
  • вторник
  • 25 мая 2021

Это необходимо для повышения доступности препаратов

Снятие патентной защиты с вакцин от коронавируса повысит доступность препаратов. Россия эту идею поддерживает, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Минздрав заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

"С целью повышения доступности вакцин Российская Федерация поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от новой коронавирусной инфекции", - сказал министр на Всемирной ассамблее здравоохранения.

Почти 60 стран поддержали выдвинутое Индией и ЮАР в 2020 году предложение о приостановке действия патентов на вакцины от коронавируса. Вопрос обсуждался во Всемирной торговой организации. Поводом к дебатам послужило значительное опережение в темпах вакцинации в развитых странах, передает РИА Новости.

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