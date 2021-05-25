Мэр Риги приказал снять флаги поддержавшей Белоруссию хоккейной федерации

В столице Латвии проходит ЧМ по хоккею

Флаги Международной федерации хоккея исчезнут с улиц Риги, где в эти дни проходит чемпионат мира по этому виду спорта. Решение принял мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис после того, как МФХ потребовала восстановить снятый государственный флаг Белоруссии возле ледовой арены.

"Президент МФХ призывает восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае МФХ просит снять их флаги. Каждый должен выбрать свою сторону - жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги МФХ", - написал Стакис в Twitter.

Власти Риги заменили государственный флаг Белоруссии возле ледовой арены, где проходит хоккейный чемпионат, на бело-красный флаг белорусской оппозиции после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Ранее они сменили установленный флаг Российской Федерации на знамя Олимпийского комитета.

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