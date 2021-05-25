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Мэр Риги приказал снять флаги поддержавшей Белоруссию хоккейной федерации

12:12
  • вторник
  • 25 мая 2021

В столице Латвии проходит ЧМ по хоккею

Флаги Международной федерации хоккея исчезнут с улиц Риги, где в эти дни проходит чемпионат мира по этому виду спорта. Решение принял мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис после того, как МФХ потребовала восстановить снятый государственный флаг Белоруссии возле ледовой арены.
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"Президент МФХ призывает восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае МФХ просит снять их флаги. Каждый должен выбрать свою сторону - жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги МФХ", - написал Стакис в Twitter.

Власти Риги заменили государственный флаг Белоруссии возле ледовой арены, где проходит хоккейный чемпионат, на бело-красный флаг белорусской оппозиции после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Ранее они сменили установленный флаг Российской Федерации на знамя Олимпийского комитета.

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