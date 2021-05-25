Заявки на проведение электронного голосования подали 10 регионов

Об этом сообщает ЦИК

Заявки на проведение дистанционного электронного голосования в сентябре подали 10 российских субъектов. Об этом во вторник сообщили на заседании в Центризбиркоме.

Высказать мнение онлайн смогут и москвичи - проводить эксперимент по использованию формата столица по закону может на собственной платформе. Кого из других регионов допустят к онлайн-голосованию, станет известно позже. ЦИК планирует отобрать до 6 субъектов из тех, кто подал заявки. Применять новый вид планируют в том числе и на муниципальных выборах, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram