ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заявки на проведение электронного голосования подали 10 регионов

14:46
  • вторник
  • 25 мая 2021

Об этом сообщает ЦИК

Заявки на проведение дистанционного электронного голосования в сентябре подали 10 российских субъектов. Об этом во вторник сообщили на заседании в Центризбиркоме.

Высказать мнение онлайн смогут и москвичи - проводить эксперимент по использованию формата столица по закону может на собственной платформе. Кого из других регионов допустят к онлайн-голосованию, станет известно позже. ЦИК планирует отобрать до 6 субъектов из тех, кто подал заявки. Применять новый вид планируют в том числе и на муниципальных выборах, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Мама с дочерью за ноутбуком
Мама с дочерью за ноутбуком
Элла Памфилова
Элла Памфилова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.