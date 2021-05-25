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В "Совете матерей" рассказали о важности детских автокресел

14:53
  • вторник
  • 25 мая 2021

При ДТП вес ребенка возрастает в десятки раз

Важное мероприятие ради безопасности детей на дороге - в Подмосковье провели тестирование детских автомобильных кресел. Проверку инициировал "Совет матерей".

Важно было не только разобраться, какие именно средства обеспечат надежную защиту, но и понять, какую опасность несут нарушения правил. Эксперимент показал: если ребенок не пристегнут, авария даже на небольшой скорости может иметь трагические последствия, передает "ТВ Центр".

"Если ребенок находится на руках у мамы, то его вообще не удержать, потому что вес ребенка возрастает в десятки раз, если он весит 10 кг, то при столкновении его вес будет 300 кг, никто не в состоянии такой вес удержать, и, если вы держите ребенка просто на руках, он вылетает через лобовое стекло, либо врезается в кресло напротив", - рассказала председатель правления "Совет Матерей" Татьяна Буцкая.

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