Участники конгресса "Оргздрав" обсудили вопросы подготовки врачей

Мероприятие проходит в дистанционном формате

Во вторник в Москве начал работу международный конгресс "Оргздрав". Специалисты из регионов участвуют в мероприятии в дистанционном формате, передает "ТВ Центр".

В центре внимания - вопросы борьбы с коронавирусом в разных странах, устойчивость систем здравоохранения и лучшие практики оказания медицинской помощи.

Говорили также и о важности подготовки и повышении квалификации врачей. По мнению экспертов, образование в российских вузах надо привести к общемировому стандарту и строго контролировать уровень знаний по каждой отдельной специальности.

"Даже базовая специальность введена для так называемых врачей общей практики, он должен иметь специальную базу подготовки, это специальность, а не должность. И только после этого проводится второй этап подготовки к узкой субспециализации", - рассказал президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

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