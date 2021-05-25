Лидер партии "Новые люди" предложил новый подход к бизнес-образованию

Партия "Новые люди" готова научить школьников стать миллионерами

Поменять подход к образованию старшеклассников предложила партия "Новые люди". Приблизить его к современным реалиям. Многие подростки хотят основать собственное дело, и их этому можно научить уже в школе. Соответствующая программа несколько лет успешно работает в 12 регионах.

Независимость, высокий доход и возможность самореализации - вот те причины, по которым 60% родителей задумываются о предпринимательской карьере для своих детей. Таков итог исследования, которое партия "Новые люди" провела совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения. Но вместе с тем есть и факторы, которые не дают мечтам реализоваться. 82% опрошенных считают, что российское школьное образование не готовит к самостоятельной жизни. Поэтому лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предлагает новый подход к бизнес-образованию.

"Сейчас программа, предпринимательского образования "Капитаны" работает в Москве и еще в 12 городах России. И в Москве в этом году удалось около 50 тысяч школьников этой программой охватить. Мы сделали предпринимательские клубы. Люди не хотят у нас в России быть бедными. И считается, что мы не хотим, чтобы не было богатых. Нет! Люди хотят самореализоваться и начать зарабатывать. И мы - партия "Новые люди" - свои задачи видим в том, чтобы научить вас, ваших детей быть богатыми", - заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

"Я начала интересоваться предпринимательством в 14 лет, но зарабатывать - только с 20. Если бы в школе мне рассказали об этом предпринимательстве, то я смогла бы намного раньше зарабатывать. Сейчас я могу уже правильно оценивать риски, целевую аудиторию, чтобы правильно работать с клиентами", - сказала Анастасия Филиппова, студентка 3-го курса факультета бизнеса "Капитаны", город Волгоград.

Алексей Нечаев заявил, что партия "Новые люди" готова научить школьников стать миллионерами и масштабировать программу обучения предпринимательству на всю страну. Это будет первым, что сделает партия, когда изберется в Государственную думу нового созыва.

Екатерина Гоголева, Михаил Жучков, "ТВ Центр".

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