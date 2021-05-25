Лидеры думских фракций оценили реализацию программы реновации в Москве

Депутаты поблагодарили власти столицы за работу

"Московская реновация: шаг в будущее" - так называется выставка, которую сегодня в здании нижней палаты парламента на Охотном ряду открыли председатель Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Экспозиция рассказывает о разработке и утверждении столичной программы реновации, о ее реализации и перспективах. Сергей Собянин отметил, что политическая дискуссия вокруг программы в свое время была беспрецедентной, было много провокаций, но москвичи разобрались во всем, подавляющее большинство жителей домов, входящих в программу, реновацию поддержали. Мэр уточнил, что большинство из 500 тысяч предложений по программе реновации, поступивших во время обсуждения от москвичей, учтены.

"Очень сложно принимать решение, которое априори затрагивает жизнь и самое ценное, что есть у людей. Это их жилье, собственность. Нет доверия - нет поддержки такой программы. Ее не будет, что бы ты ни рассказывал, про какие бы золотые горы там ни рассказывал и сулил. Не будет, она не будет принята, нужно доверие. И вот эта вот консолидированная позиция Госдумы при поддержке президента - это доверие стало основой для принятия решения и дальнейшей его реализации. Надеюсь, что мы не подведем", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь, Вячеслав Володин поблагодарил правительство и мэра столицы за проведение программы. Председатель Госдумы напомнил, что программа принималась не просто, в Госдуму приходило огромное количество людей с требованием не проводить реновацию, звучали другие предложения оставить все так, как есть. Но при таком решении уже через 5-10 лет дома начали бы разрушаться. Понимая эту ответственность, мэр обратился к президенту.

"И хочу опять подчеркнуть роль президента, он поддержал. Госдума стала вести диалог с гражданами, мэрия Москвы взяла на себя ответственность, потому что решения принимались федеральным законом. И в это непростое время все фракции объединили свои усилия для того, чтобы не только принять закон, но и сделать это качественно. Сейчас вот мы говорим, что права граждан защищены, мы говорим о том, что происходит улучшение условий, мы говорим о том, что каждый имеет право как войти, так и выйти из программы", - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Я считаю, что было принято одно из самых грамотных управленческих решений. Сейчас подводим первый этап. Очень хотелось, чтобы этот опыт стал достоянием всей страны. Эта проблема стоит исключительно остро перед всеми городами-миллионниками, их 15 сейчас. И нам надо сделать шаг навстречу всем, кто сегодня живет в аварийном ветхом жилье, а вот эти панельные дома не подлежат реконструкции", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Конечно, программа тянет на книгу рекордов Гиннеса. Такого не было нигде в мире еще. Ну, вот показать любую проблему за рубежом, они смогут так сделать? Там по-моему вообще ничего не строится… Это только для нас с вами. Этот же опыт передать действительно донорам нашим - регионам, чтобы там не поджигали дома, чтобы освоить участок, построить для элиты, для партноменклатуры новенький домик, а вот такое тоже массовое строительство, но хороших, новых, добротных домов", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Спасибо за отличную работу, спасибо вашей команде. Это просто классно, когда вы привели пример, что вот последний беспрецедентный случай, ни одного человека из расселяемого дома не было против. А на самом деле это ответ, ответ вам, вам поверили", - сообщил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram