Парламентарии приняли множество важных законов

Во вторник в Мосгордуме подвели итоги весенней сессии. За этот период городской парламент принял ряд важных законов. Например, о мерах социальной поддержки молодых семей. Также упрощен порядок получения денег на подопечных детей.

Еще один закон связан с несанкционированным сбросом мусора строительными компаниями. А еще на последнем заседании были внесены изменения в бюджет столицы. Экономика Москвы восстанавливается после кризиса, связанного с пандемией. Так, дополнительные средства будут направлены на социальные нужды, в частности, на обновление городских поликлиник, передает "ТВ Центр".

"Также будут деньги направлены на реконструкцию стадиона "Москвич", сократятся сроки строительства метрополитена, будет построена развязка на Липецкой улице, будут сделаны подъезды к промзоне "Руднево", технополис "Москва". То есть все средства дополнительные будут направлены на те вопросы, которые необходимо решать в ускоренном порядке", - сообщил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

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