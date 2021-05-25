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Деньги взяли, тренажеры вывезли: на севере Москвы неожиданно закрыли фитнес-клуб

15:14
  • вторник
  • 25 мая 2021

Обманутым горожанам остается только писать заявления в полицию

На севере столицы неожиданно для клиентов закрылся дорогой фитнес-клуб. Еще несколько дней назад администрация заключала договора и с удовольствием принимала наличные, а сегодня на этом месте лишь пустые помещения. Никакой связи с владельцами нет.

Скромный листок с надписью "Закрыто по техническим причинам" - вот и все, что теперь напоминает о том, что всего ещё пару дней назад в этом респектабельном ЖК на севере Москвы работал фитнес-клуб. Одним днем, а точнее сказать ночью, владельцы сняли вывеску и стали вывозить оборудование. Вглядываясь через стекло в закрытые двери клуба, клиенты не поверили глазам: внутри не осталось почти ничего. Однако потребовать объяснений у администрации не вышло: контактный телефон на объявлении оказался недоступен.

Решив, что они стали жертвами мошенничества, люди вызвали полицию. Многим давно казалось подозрительным, что свое название, а с ним, вероятно, и юрлицо, фитнес-клуб, открывшийся на этом месте всего год назад, менял уже раза три, а то и все четыре.

Переведя буквально на днях на счёт клуба в общей сложности порядка 100 тысяч рублей, Ольга Нечаева привела детей на занятия с тренером. Об их отмене им, конечно, никто не сообщил.

"Я купила сразу 4 абонемента - на себя и сразу на двоих детей, два абонемента мы успели активировать, повторно уже купленные, а два нет", - говорит она.

Создав оперативно чат пострадавших, куда за считанные часы добавилось порядка 800 человек, клиенты закрывшегося клуба подсчитали примерный общий ущерб. И хотя получившаяся сумма потянула на десятки миллионов рублей, вернуть деньги многие не надеются, даже если делу и дадут ход.

Судя по договору, который менеджеры настоятельно просили оплачивать наличными, львиную долю своих обязательств перед клиентами фитнес-клуб исполняет уже в первые месяцы после покупки годового абонемента. То есть совершенно официально в случае расторжения договора клуб обязуется вернуть порядка тысячи рублей.

Со всех собравшихся стражи порядка собрали заявления. Сбор заявлений продолжился и в отделении. Удалось ли самим полицейским связаться с руководством клуба, пока неизвестно. Между тем, другие клубы сети, где директором числится то же лицо, продолжают работать и продавать абонементы.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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Члены закрывшегося фитнес-клуба
Члены закрывшегося фитнес-клуба
Закрывшейся фитнес-клуб
Закрывшейся фитнес-клуб
Закрывшейся фитнес-клуб
Закрывшейся фитнес-клуб
Полиция возле закрывшегося фитнес-клуба
Полиция возле закрывшегося фитнес-клуба
Оплаченный абонемент в фитнес-клуб
Оплаченный абонемент в фитнес-клуб
Члены закрывшегося фитнес-клуба
Члены закрывшегося фитнес-клуба
Инстаграм закрывшегося фитнес-клуба
Инстаграм закрывшегося фитнес-клуба
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