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Postscript: в Большом театре - громкая премьера

15:14
  • вторник
  • 25 мая 2021

Вдохновенная пластика, оригинальный стиль, захватывающие сюжеты, а ещё современная музыка и преображённая классика

Во вторник вечером в Большом - премьера! Звёзды театра будут танцевать в новой программе Postscript ("Постскрипт"). Всемирно известные хореографы представят свои постановки-фантазии, а помогут им модные кутюрье.

Ольга Смирнова, под которую ставился первый балет программы, показывает, каким должен быть грим по канонам кутюрье Мюглера –  даже те, кто не увлекается модой, знают его по костюмам, которые он делал для Дэвида Боуи, Леди Гаги и Мадонны.

Теперь модельер станет ближе и любителям балета. Он работал над образами к хореографии британского постановщика Уэйна Макгрегора. Дуэт так и назвали "Макгрегор+Мюглер". Сложность же в том, чтобы с точностью до миллиметра повторить всё, как в лондонском театре "Колизей", где этот балет представили еще до пандемии.

Авангардные костюмы Мюглера в сочетании с широкой и свободной хореографией Уэйна Макгрегора – плавной, перетекающей из одного движения в другое, светом и электронной музыкой, написанной с использованием искусственного интеллекта - открывают вечер и задают тон всей программе.

Современной хореографии нашлось место на новой сцене Большого театра. И четыре такие, казалось бы, непохожие друг на друга постановки объединила общая идея – переход из одного состояния в другое.

Бесполые андроиды в начале балета к концу у Макгрегора приобретают мужские и женские черты и становятся одним. Так же меняются и костюмы. В новом прочтении Фавна - ремейке постановки Вацлава Нижинского - тоже метаморфоза – слияние с природой. И в этом общем направлении и хореографы, и танцоры – абсолютно разные.

Подробнее – в репортаже Александры Паниной

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Балетная программа Postscript в Большом театре
Балетная программа Postscript в Большом театре
Балетная программа Postscript в Большом театре
Балетная программа Postscript в Большом театре
Балетная программа Postscript в Большом театре
Балетная программа Postscript в Большом театре
Балетная программа Postscript в Большом театре
Балетная программа Postscript в Большом театре
Балетная программа Postscript в Большом театре
Балетная программа Postscript в Большом театре
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