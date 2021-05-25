Как спасают краснокнижных птиц в Новой Москве

Птенцам тяжелее выжить в дикой природе

От ушастой совы до ястреба. В Новой Москве во вторник на волю выпустили краснокнижных птиц. У всех - непростая судьба. Все они прошли лечение и восстановление в Центре реабилитации. А к специалистам животные попали благодаря простым горожанам.

Многочисленные коробки и переноски – это больше похоже на переезд кошачьего приюта. Однако внутри необычные питомцы: дикие птицы, которых готовятся выпустить на волю.

Привезли из-под Дмитрова, где находится Центр реабилитации диких животных. Там кого-то вылечили, кого-то вырастили специалисты. Спасатели или обычные граждане привозят сюда со всего столичного региона птиц, которым требуется помощь. Выпавшие из гнезда птенцы, взрослые особи, разбившиеся о стекла или вышки высоковольтных линий. Так произошло и с этим ястребом-тетеревятником. Три месяца назад его нашли жители Троицкого района с перебитым крылом.

Еще один питомец центра, Карюк, попал сюда сильно измождённым. Мыши - основной его корм, и этой зимой, как никогда снежной, птица лишилась его. За несколько месяцев хищника поставили на крыло.

Хищников перевозят в закрытой коробке. Птица не должна видеть, что ее окружает. Чтобы выпустить, достаточно просто открыть крышку. Улетать, правда, захотели не все. Сова, например, сначала спряталась под машину, затем долго сидела на опушке, не боясь человека.

Сова в итоге направилась в чащу. Специалисты Центра реабилитации утверждают, волноваться за нее не стоит – хищник найдет себе и место для гнезда, и корм. Со взрослыми птицами, говорят орнитологи, проще: вылечил и отпустил. Птенцам же приходится заменять родителей: учить охотиться, чтобы они смогли выжить в дикой природе.

Раньше, любой человек, который нашел раненую краснокнижную птицу и начал самостоятельно его выхаживать, мог получить наказание вплоть до уголовного. Вышедший в конце 17-го года закон разрешил такое лечение. Необходимо только уведомить Роспотребнадзор и отпустить потом животное на волю в присутствии специалистов ведомства. За счет этого уже удалось спасти не одну сотню редких птиц.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram