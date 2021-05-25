Переезд капибар в летний вольер сняли на видео

Московского солнца они не боятся

Лето пришло в город окончательно и бесповоротно. Это поняли даже капибары Кузьма и Малая, наверное, самые теплолюбивые обитатели "Московского зоопарка", смело вышли в открытый вольер и тут же улеглись погреться.

Московского солнца эти водосвинки не боятся - на их родине, в Центральной и Южной Америке, лето гораздо более жаркое. А вот морозов там нет, поэтому капибары-москвичи на зиму переезжают в тёплое помещение и только сейчас решились выйти на улицу.

К посетителям животные добродушны, но с большим удовольствием проводят время в обществе друг друга. Для капибар уже приготовили их любимый бассейн. Правда, массовые заплывы начнутся, когда в Москве наступит настоящая жара, отмечает "ТВ Центр".

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