"Столько времени появилось": Вера Брежнева отказалась от соцсетей

Певица ограничивает время, проведенное в интернете

Певица Вера Брежнева призналась, что иногда замечает за собой зависимость от соцсетей. Артистка заявила, что всячески борется с этой проблемой, о своих успехах исполнительница рассказала подписчикам.

Брежнева отметила, что во время поездок в транспорте она часто решает рабочие вопросы при помощи телефона, но иногда смартфон помогает ей просто занять свободное время. По словам певицы, ей не нравится эта привычка.

Звезда рассказала, что ввела для себя ограничения по пользованию гаджетом. К примеру, по вечерам она старается заниматься более полезными вещами.

"После 21.00 никаких соцсетей. Столько времени свободного вечером появилось!" - поделилась Брежнева с подписчиками.

В ответ фолловеры рассказали ей, как они решают эту проблему. "Я вечером с книгой, чтение успокаивает и глаза отдыхают от экрана"; "Обычно соцсети как раз после 21 часа — когда у детей отбой, можно расслабиться"; "Надо тоже взять себе на заметку, а то вечер и все в телефонах", - написали в комментариях.

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