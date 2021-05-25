Редкое суперлуние с затмением увидят россияне в ночь на 26 мая

Такое явление наблюдается раз в 12 лет

Луна подойдет на минимальное расстояние к Земле в ночь на 26 мая. Жители России смогут наблюдать суперлуние, лунное затмение и полнолуние – такое событие наблюдатеся раз в 12 лет, сообщили в московском планетарии.

"Если считать, что в год бывает около двух полных лунных затмений, то в среднем за шесть лет будет одно затмение в период суперлуния. Но наблюдается оно с половины Земли, так что один раз в 12 лет жители одного полушария могут это увидеть при условии хорошей погоды", - цитирует пресс-служба планетария российского астронома Владимира Сурдина.

В 4.52 по московскому времени 26 мая Луна подойдет к Земле на расстояние менее 362 тысяч километров. Суперлуние можно будет наблюдать по всему миру - а полное лунное затмение увидят на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии и на восточном побережье Азии.

В России затмение смогут наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока - для западной части страны оно придется на дневное время. Луна будет проходить полутень Земли в течение 5 часов 2 минут, само затмение продлится 14 минут и 19 секунд. Перед максимальной фазой Луна поменяет цвет – от красного до темно-коричневого.

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