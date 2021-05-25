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"Страсть без зазрения совести": Роза Сябитова о курортных романах

13:39
  • вторник
  • 25 мая 2021

Телеведущая нашла плюсы в мимолетных отношениях

Популярная телесваха Роза Сябитова рассказала о своем отношении к курортным романам. Знаменитость объяснила, почему внезапная страсть во время отдыха – такое частое явление.

Сябитова уверена, что расслабленная атмосфера на курорте позволяет мужчинам и женщинам отрешиться от привычных проблем и увлечься кем-то без зазрения совести. Она отметила, что обе стороны таких отношений понимают, что роман не продлится долго и не повлечет за собой последствий.

"Отдушина в нашей серой жизни, эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, мечта "о морях и кораллах", о другой жизни, где каждый день — праздник", - высказалась сваха о курортных романах в своем Instagram-аккаунте.

Но не все подписчики ведущей поддержали ее отношение к этому вопросу. Многие заявили, что категорически против подобных "не обязывающих" встреч, а отдых предпочитают проводить вместе со второй половинкой.

"Никогда не хотела курортного романа! А вот вдвоем с мужем на море — это супер"; "У меня с мужем вечный роман"; "С незнакомым человеком в чужой постели... Бред какой! Еще и запоминают на всю жизнь! Фу!" - написали комментаторы.

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