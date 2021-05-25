ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль анонсировал заявление по встрече Путина и Байдена

13:17
  • вторник
  • 25 мая 2021

Оно появится на сайте Кремля

Кремль в ближайшее время сделает заявление о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев на этот счет. Мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", - сказал он.

Песков отказался назвать точные сроки заявления, отметив, что оно обязательно появится на сайте Кремля.

Представитель Кремля также сообщил, что на повестке встречи Путина и Байдена будет стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Эта тема касаются всех стран, приводит слова Пескова агентство РИА Новости.

Накануне СМИ сообщили, что Владимир Путин и Джо Байден могут впервые встретиться в Швейцарии. Окончательной договоренности о месте переговоров пока нет, неоднократно заявляли в Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.