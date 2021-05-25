Кремль анонсировал заявление по встрече Путина и Байдена

Оно появится на сайте Кремля

Кремль в ближайшее время сделает заявление о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев на этот счет. Мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", - сказал он.

Песков отказался назвать точные сроки заявления, отметив, что оно обязательно появится на сайте Кремля.

Представитель Кремля также сообщил, что на повестке встречи Путина и Байдена будет стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Эта тема касаются всех стран, приводит слова Пескова агентство РИА Новости.

Накануне СМИ сообщили, что Владимир Путин и Джо Байден могут впервые встретиться в Швейцарии. Окончательной договоренности о месте переговоров пока нет, неоднократно заявляли в Москве.

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