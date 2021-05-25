Песков объяснил инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Белорусские диспетчеры минимизировали возможную угрозу

В инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии, предположительно, существовала угроза жизни людей. И диспетчеры делали все, чтобы эту угрозу минимизировать, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом могла бы быть угроза для жизни не только российских граждан, но всех людей, которые находились на борту. Для того, чтобы эту угрозу минимизировать, были, как утверждается, приняты определенные действия со стороны диспетчеров", - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля также отреагировал на обвинения Лондона в адрес Москвы в связи с этим инцидентом – там пообещали ввести новые санкции против России. Песков объясняет такие заявления русофобской одержимостью. Пресс-секретарь заметил: дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования, передает ТАСС.

Песков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба. Британский министр предложил ввести ограничительные меры в отношении трубопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа" – Рааб уверен, что инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске не мог произойти без "молчаливого согласия Москвы".

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